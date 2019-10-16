كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان: الاتهامات ضد خلق بنك "غير قانونية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية، عن أردوغان القول للصحفيين في البرلمان، أن "هذه دلالة أخرى تظهر كيف أصبحت هذه القضايا انفعالية. يعتقد المرء أن هذا الأمر انتهى. الآن يتخذوا خطوة غير قانونية وبغيضة من خلال إعادة فتح هذه القضية".
وتزيد هذه الاتهامات من حدة التوترات بين دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد أن فرضت واشنطن بعض العقوبات على أنقرة بسبب تدخلها في سوريا.
وقال أردوغان: "سنرى القرارات التي يتخذونها. سنضع الصيغة النهائية لإجراءاتنا بناءً على قراراتهم".
وكان الادعاء الأمريكي اتهم، أمس الثلاثاء، مصرف "خلق بنك" بالمشاركة في عملية تقدر بمليارات الدولارات بين 2012 و2016 للتهرب من العقوبات الأمريكية على إيران.
وقال ممثل الادعاء، جيفري بيرمان، إن نشاط البنك "لقي دعماً وحماية من مسؤولين حكوميين أتراك رفيعي المستوى، قبض بعضهم رشاوى بملايين الدولارات للترويج للمخطط وحمايته".
قال البنك المركزي التركي حسب ما نقلته وكالة "رويترز" إنه لم ينخرط في أي مخالفات أمريكية، مشددا على أنه سيمارس جميع حقوقه القانونية في إطار هذه القضية بموجب القانون الدولي.
وعقب الإجراءات الأمريكية هوى سهم "بنك خلق" بأكثر من 7% في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، وفقا لما أظهره موقع "بلومبرغ".
و"بنك خلق" تأسس في 1933 وبدأ في تقديم خدماته في 1938، وكان على وشك الإفلاس في 2002، لكن أوضاعه تحسنت وأصبح في 2013 سابع أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول.
وهذا ليس الإجراء الأول الذي تتخذه الولايات المتحدة ضد المصرف التركي، حيث حكمت محكمة أمريكية في مايو الماضي على مساعد المدير العام السابق للبنك محمد هاكان أتيلا بالسجن 32 شهرا لإدانته بتهم عدة مثل "الاحتيال المصرفي والتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية على طهران".