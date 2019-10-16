أردوغان: الاتهامات ضد خلق بنك "غير قانونية"

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، الاتهامات الأمريكية الموجهة لمصرف خلق بنك التركي "بغير القانونية والبغيضة".

ونقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية، عن أردوغان القول للصحفيين في البرلمان، أن "هذه دلالة أخرى تظهر كيف أصبحت هذه القضايا انفعالية. يعتقد المرء أن هذا الأمر انتهى. الآن يتخذوا خطوة غير قانونية وبغيضة من خلال إعادة فتح هذه القضية".

وتزيد هذه الاتهامات من حدة التوترات بين دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد أن فرضت واشنطن بعض العقوبات على أنقرة بسبب تدخلها في سوريا.

وقال أردوغان: "سنرى القرارات التي يتخذونها. سنضع الصيغة النهائية لإجراءاتنا بناءً على قراراتهم".

وكان الادعاء الأمريكي اتهم، أمس الثلاثاء، مصرف "خلق بنك" بالمشاركة في عملية تقدر بمليارات الدولارات بين 2012 و2016 للتهرب من العقوبات الأمريكية على إيران.

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وقال ممثل الادعاء، جيفري بيرمان، إن نشاط البنك "لقي دعماً وحماية من مسؤولين حكوميين أتراك رفيعي المستوى، قبض بعضهم رشاوى بملايين الدولارات للترويج للمخطط وحمايته".