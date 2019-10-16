كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأساقفة الألمان يتهمون تركيا بانتهاك القانون الدولي بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد رئيس مؤتمر الأساقفة الألمان، الكاردينال راينهارد ماركس، تركيا وحلف شمال الأطلسي، بسبب العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

وقال ماركس اليوم الأربعاء، في برلين في إشارة إلى غزو القوات التركية لشمال سوريا: "هذا انتهاك واضح للقانون الدولي، هناك يشرد مواطنون".

وأشار ماركس إلى عضوية تركيا في الناتو، مشككاً على نحو غير مباشر في الحلف، وقال: "أتساءل بشكل أو بآخر، ماذا يعني الحلف إذا لم يكن باستطاعتنا هنا التحدث سويا؟".

يُذكر أن تركيا رفضت بشكل قاطع مطالب بوقف إطلاق النار في شمال سوريا.

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وقال ماركس، إنه يسمع باستمرار أن الناتو ليس مجرد حلف دفاعي، بل حلف قيمي أيضاً، وأضاف: "حلف قيمي؟ لدي علامة تساؤل كبيرة على ذلك الآن".

وذكر ماركس، أن عواقب هذه الحرب "ستكون سلبية للغاية"، مضيفاً أن هذه الحرب ترتبط بها أيضاً قضايا اللاجئين والإنقاذ من البحر، مشيراً إلى أن هناك ساسة يريدون تكوين رصيد سياسي على حساب اللاجئين، مطالباً بمنع تحويل الحدود الأوروبية، بما فيها الحدود بحرية، إلى حدود للموت.

وأكد ماركس أنه لا يجب إعادة أحد إلى هذه الحدود، حيث التعرض لمخاطر الحرب والاغتصاب، وقال: "هذا أمر لا يُحتمل، ولا يجوز".