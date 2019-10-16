كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: فرض عقوبات على تركيا أفضل من القتال في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن فرض عقوبات على تركيا بالتزامن مع عدوانها على سوريا، أفضل من القتال هناك، مشيرًا إلى أن واشنطن ستساعد في التفاوض على الوضع في سوريا.

وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي له، مساء الأربعاء، أنه سيتم مواصلة المفاوضات مع تركيا وفرض عقوبات عليها.

وأشار إلى أن إيران تريد التفاوض والعقوبات أضرت فيها، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية حليف للولايات المتحدة الأمريكية.

ونوه بأنه تم دفع الكثير للأكراد من أجل قتال تنظيم داعش الإرهابي، موضحا بأنه يتم التحدث مع تركيا لوقف الحرب هذا مهم على الصعيد الإنساني.

وتابع: "لا بد من التأكيد أن جنودنا أصبحوا الآن أكثر أمنا وبعيدين عن خطوط الاشتباك في سوريا".