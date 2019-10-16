كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة أمير الكويت للبلاد بعد رحلة علاج في أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأربعاء، عودة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى الكويت بعد رحلة علاجية في الولايات المتحدة.

وأشارت الوكالة إلى أنه كان في استقبال الأمير في المطار ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف جاسم المطاوعة وكبار المسؤولين بالدولة.

وقد ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم أن الأمير عاد إلى بلاده "بعد الانتهاء من الفحوصات الطبية موفقة وناجحة".

فقد تم نقل سمو الشيخ البالغ من العمر 90 عامًا إلى مستشفى في الولايات المتحدة قبل أيام من الموعد المقرر لمقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 12 سبتمبر.

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ونتيجة لذلك، تم تأجيل الاجتماع إلى موعد جديد من المتوقع الإعلان عنه لاحقًا، حسبما ذكرت الوكالة الكويتية في ذلك الوقت.

وكان الأمير، الذي تولي السلطة في ايناير 2006، قد شوهد على الملأ قبل أسبوع خلال صلاة المسلمين وظهر بصحة جيدة.

وقبل صدور تقرير وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في أغسطس، لم تكن هناك أخبار عن صحة الأمير في وسائل الإعلام الرسمية أو الصحف الكويتية.

كان الشيخ صباح قد زرع جهاز تنظيم ضربات القلب في عام 2000 وخضع لعملية جراحية ناجحة في المسالك البولية في الولايات المتحدة في أغسطس 2007.