كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براين هوك: نعمل على اتفاق شامل مع إيران يشمل "النووي والصاروخي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك، العمل

على اتفاق شامل مع إيران يشمل البرنامجين النووي والصاروخي وقضية دعمها للإرهاب، لافتا إلى أنهم

بحاجة إلى اتفاق نووي جديد مع إيران.

وأوضح هوك، خلال جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي بشأن إيران، أن حملة الضغط على إيران لدفعها إلى التفاوض لازالت مستمرة، منوها بأن إيران زادت دعمها لحزب الله وزودتها بالصواريخ.

وأكد أن إيران استغلت الاتفاق النووي لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن الاعتداءات على شركة أرامكو السعودية كانت تستهدف الاقتصاد العالمي، مشددا بضرورة إدانة الانتهاكات الإيرانية للاتفاق النووي.

ويذكر أن أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن البلاد تمر بظروف اقتصادية صعبة ولكن سيتم تجاوزها. Advertisements وعلى صعيد آخر، قال روحانى، إن طهران ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووى الذى أبرم عام 2015 إلى أن يفى الاتحاد الأوروبى بالتزاماته المنصوص عليها فى الاتفاق. وقلصت إيران تدريجيا التزاماتها فى الاتفاق منذ مايو بعد أن انسحبت الولايات المتحدة منه، ودعت طهران القوى الأوروبية الموقعة على الاتفاق إلى العمل على إنقاذه بحماية اقتصاد إيران من العقوبات الأمريكية، فيما أضاف روحانى، أن إيران ستبدأ قريبًا العمل على أجهزة طرد مركزى أكثر تطورًا.