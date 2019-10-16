كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء البريطاني يجتمع مع "الديمقراطي الوحدوي" لمناقشة البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مجددًا، بأعضاء الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية لمناقشة خطته بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم جونسون، جيمس سلاك، إن رئيس الوزراء سيلتقي بـالديمقراطي الوحدوي "في الساعات القليلة القادمة".

وسيكون هذا هو الاجتماع الثالث من نوعه في عدة أيام حيث الحدود بين أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وأيرلندا الشمالية، والتي هي جزء من المملكة المتحدة، نقطة الخلاف المستمرة في المفاوضات حول صفقة الطلاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

ويحتاج جونسون إلى دعم الحزب الوحدوي الديمقراطي للفوز بموافقة البرلمان على أي صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال سلاك "بالتأكيد أتوقع إن يكون هناك حوار مستمر بين رئيس الوزراء وفريقه والحزب الديمقراطي الوحدوي طوال اليوم".

ويقول كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي بشان البريكست، إن المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول مغادرة البلاد للكتلة مستمرة بعد أن استمرت طوال الليل ولكن لا تزال هناك عقبات.

وأطلع ميشيل بارنييه أعضاء المفوضية الأوروبية - التي تشرف على المفاوضات - على آخر التطورات، ومن المقرر أن يستكمل المشرعين الأوروبيين الرئيسيين النقاش في وقت لاحق الأربعاء.

يقول مفوض الهجرة بالاتحاد الأوروبي ديميتريس أفراموبولوس إن "المحادثات كانت بناءة ولكن لا يزال هناك عدد من القضايا المهمة التي يتعين حلها".

والهدف من ذلك هو تأمين اتفاق قانوني محكم بشأن صفقة انفصال جديدة قبل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي استمرت يومين في بروكسل والتي تبدأ يوم الخميس.

من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

مع استمرار مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يقول رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار إن هناك طريقًا للتوصل إلى اتفاق "لكن هناك العديد من القضايا التي لا تزال بحاجة إلى حل".

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يقول فارادكار، الذي تحدث هاتفيًا صباح الأربعاء إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمفوضية الأوروبية، إنه يأمل في حل هذه القضايا خلال اليوم.

سيسمح ذلك لقادة الاتحاد الأوروبي بدراستهم في قمة تستمر يومين وتبدأ يوم الخميس في بروكسل، مما سيمهد الطريق لتصويت المشرعين البريطانيين في جلسة خاصة للبرلمان المقرر عقدها يوم السبت.

ومع ذلك، يقول فارادكار إنه حتى إذا لم يحدث ذلك، فإن الموعد النهائي المقرر في 31 أكتوبر المقبل لمغادرة الاتحاد الأوروبي "لا يزال بعد أسابيع قليلة وهناك إمكانية لعقد قمة أخرى قبل ذلك إذا كنا بحاجة إلى قمة".

صرت الحكومة البريطانية إن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي تحرز تقدمًا، على الرغم من عدم تحقيق انفراجة بين عشية وضحاها.

وقال مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون إن المحادثات ستستأنف اليوم الأربعاء بعد جلسة "بناءة" استمرت في وقت متأخر من الليل في بروكسل.

يحرص جونسون على التوصل إلى اتفاق في قمة الاتحاد الأوروبي التي تبدأ يوم الخميس حتى تتمكن المملكة المتحدة من مغادرة الكتلة بشكل جيد في الموعد المحدد في 31 أكتوبر.

لكن يقول الجانبين إنه لا تزال هناك ثغرات بشأن خطط الحفاظ على الحدود الإيرلندية مفتوحة.

حتى لو كان هناك اتفاق، يجب أن يتم إقراره من قبل البرلمان البريطاني، الذي رفض - ثلاث مرات - الاتفاق الذي أبرمه سلف جونسون، تيريزا ماي.

قال ديفيد ديفيز، نائب المحافظين المؤيد لخروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، إن النجاح يعتمد على موقف الحزب الديمقراطي الوحدوي لأيرلندا الشمالية، حليف حكومة جونسون المحافظة.

فشل المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون في تحقيق انفراجة في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال جلسة محمومة طوال الليل وسيواصلون السعي للتوصل إلى حل وسط عشية قمة الاتحاد الأوروبي الحاسمة يوم الخميس.

وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي، طلب عدم ذكر اسمه لأن المفاوضات لا تزال جارية، "استمرت المناقشات حتى وقت متأخر من الليل وستستمر حتى اليوم".

كان الجانبان يأملان أنه بعد أكثر من ثلاث سنوات من الانطلاقات الخاطئة والانتكاسات المفاجئة، قد يتم تحديد صفقة انفصال نظيفة لمغادرة بريطانيا الكتلة في غضون الساعات القادمة.

تأتي قمة قادة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس قبل أسبوعين فقط من موعد المغادرة المقرر للمملكة المتحدة في 31 أكتوبر.

