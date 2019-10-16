كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النواب الأمريكي يتقدم بمشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حزب الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي، أنهم سيتقدمون بمشروع قانون، اليوم، لفرض عقوبات على تركيا، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

ويذكر أن رفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشكل قاطع وقف إطلاق نار في سوريا تطالب به الولايات المتحدة بإلحاح، ما يصعد التوتر أكثر قبل زيارة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الأربعاء لتركيا.

وبعدما أعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مرحلة أولى إشارة كانت بمثابة ضوء أخضر للهجوم التركي إذ أمر بسحب القوات الأمريكية من نقاط حدودية في شمال سوريا، عاد تحت ضغط الانتقادات الشديدة ودعا أنقرة إلى وقف هجومها فارضاً عليها عقوبات.

وفي هذا السياق، قرر ترامب إرسال بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو إلى تركيا حيث سيلتقيان إردوغان غداً الخميس بهدف إقناعه بالتفاوض بشأن هدنة مع المقاتلين الأكراد.

وأعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن نائب الرئيس "سيجدّد التأكيد على التزام ترامب الإبقاء على العقوبات الاقتصادية على تركيا إلى حين التوصل إلى حل".

لكن الرئيس التركي الذي لم يأبه للانتقادات الدولية الكثيرة التي واجهها منذ بدء الهجوم، رفض منذ الآن هذا الطرح. Advertisements