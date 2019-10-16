فقد السيطرة عليها.. “تريبورتور” يتسبب في مصرع أربعيني وإصابة مرافقه

لقي أربعيني مصرعه، أمس الثلاثاء، إثر انقلاب دراجة ثلاثية العجلات “تريبورتور”، في إحدى المنعرجات في الطريق الإقليمية، الرابطة بين أزيلال وأوزود.

وحسب مصادر محلية، فإن الهالك كان يعمل في مجال البناء، وكان متجها رفقة مساعده إلى إحدى الأوراش، قبل انقلاب دراجته ثلاثية العجلات في منعرجات أوزود، بعدما فقد السيطرة عليها.

المصادر ذاتها أوضحت أن الهالك لقي مصرعه في عين المكان، فيما أصيب مرافقه بجروح متفاوتة الخطورة، نقل على إثرها إلى قسم المستعجلات في المستشفى الإقليمي في أزيلال .

وفور علمها بالحادث، هرعت مختلف السلطات المختصة إلى عين المكان، حيث تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات، فيما تم فتح تحقيق، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.