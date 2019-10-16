العفو الملكي على هاجر: الملك حرص على على الحفاظ على مستقبل الخطيبين

أصدر الملك محمد السادس، قبل قليل من اليوم الأربعاء، عفوه على الصحافية هاجر الريسوني والمتابعين معها على ذمة ذات القضية، بعد أيام من الحكم عليهم.

وحسب بلاغ لوزارة العدل، فإن العفو الملكي يندرج “في إطار الرأفة والرحمة المشهود بها لجلالة الملك، وحرص جلالته على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونا ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية”.

وفي هذا السياق، يقول البلاغ أنه ” أبى جلالته إلا أن يشمل بعفوه الكريم أيضا كلا من خطيب هاجر الريسوني والطاقم الطبي المتابع في هذه القضية”.