استعدادا لمباراتي كأسي العرش و”كاف”.. الحسنية يتفوق وديا على الرجاء

تغلب فريق حسنية أكادير على جاره رجاء أكادير، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين، بالملعب الملحق، اليوم الأربعاء.

ووقع المهاجم يوسف الفحلي، هدف الوحيد في اللقاء، الذي دخله الأرجنتيني ميغيل غاموندي مدرب الحسنية، بتشكيلة ضمت قاموم، والرملي، وباساين، والصادقي، ثم آيت محمد، والشاوش، وماني، بالإضافة للكيماوي، والملوكي، وسيسي، والفحلي.

وتدخل المباراة الودية، ضمن استعدادات حسنية أكادير للاستحقاقات القادمة، التي تنتظره الأسبوع القادم، بداية من نزاله المرتقب أمام مضيفه اتحاد طنجة، الثلاثاء المقبل، برسم ربع نهائي كأس العرش، فضلا عن الرحلة التي تنتظره إلى زامبيا، لخوض ذهاب الدور 32 مكرر من كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، ضد غرين إغلز.