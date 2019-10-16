عاجل.. عفو ملكي على هاجر الريسوني وخطيبها والطبيب

أعلن وزير العدل محمد بن عبد القادر، قبل قليل، عن أن الملك محمد السادس أصدر عفوه على الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها ومن معهم. التفاصيل بعد قليل..

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