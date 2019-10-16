جائزة "كتارا" للرواية العربية تعلن عن الفائزين بها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت جائزة "كتارا" للرّواية العربيّة عن فوز خمسة كتّاب بها، في دورتها الخامسة، وعلى رأسهم الكاتب الإرتيري، حجي جابر عن روايته "رغوة سوداء"، إلى جانب أربعة كتاب آخرين من الجزائر واليمن والأردن.

وفاز بالجائزة عن فئة الرّوايات المنشورة، إضافةً إلى جابر، كلّ من الجزائري الحبيب السائح عن رواية "أنا وحاييم"، واليمني حبيب عبد رب سروري عن رواية "وحي"، والأردني مجدي دعيبس عن روايته "الوزر المالح"، والأردنية ليلى الأطرش عن رواية "لا تشبه ذاتها".

وقال جابر (43 عاما) بعد إعلان النتيجة إنّ "جائزة كتارا بإمكانها أن تضيئ أكثر على روايتي ’رغوة سوداء‘ وتجذب عددا أكبر من القراء في الوطن العربي .. أنا ممتن لإدارة الجائزة، لجنة التحكيم، وللقارئ العربي الذي آمن بالرواية قبل كل ذلك".

ويحصل كل فائز على 60 ألف دولار إضافة إلى ترجمة عمله إلى الإنجليزية.

وفي فئة الروايات غير المنشورة والّتي يحصل فيها كل فائز على 30 ألف دولار إضافة إلى طباعة الرواية، فازت السورية وفاء علوش عن رواية "كومة قش" والعراقي وارد بدر سالم عن "المخطوفة"؛

بالإضافة إلى المصري عبد المؤمن أحمد عبد العال عن روايته "حدث على أبواب المحروسة" والمغربية عائشة عمور عن "حياة بالأبيض والأسود" والجزائري سالمي ناصر عن "فنجان قهوة وقطعة كرواسون".

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وفي فئة الرواية القطرية، التي استحدثت لأول مرة هذا العام، فاز بالجائزة أحمد عبد الملك عن رواية "ميهود والجنية".

وكانت جائزة كتارا للرواية العربية التي تأسست في 2014 أعلنت في شباط/ فبراير أنها تلقت 1850 مشاركة في دورتها الخامسة.

وقال مدير المؤسسة العامة للحي الثقافي - كتارا، خالد بن إبراهيم السليطي، في حفل إعلان وتسليم الجوائز أمس الثلاثاء إن "صلتنا بالفائزين لا تنقضي بالحفل الختامي، فأبوابنا مفتوحة أمامهم دوما للمشاركة في فعالياتنا الثقافية كما أننا لا نكتفي بتحفيز المواهب الأدبية فقط إنما نسعى لغرس حب الأدب في نفوس الأجيال الناشئة".

وأقيم الحفل في دار أوبرا بالدوحة بحضور عدد من الكتاب والنقاد والمثقفين منهم حياة القرمازي مديرة إدارة الثقافة في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو".