ترامب "يفضل" معاقبة تركيا بدلا من القتال بالمنطقة

هون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، من شأن الأزمة التي أثارها التوغل التركي في سوريا لمواجهة القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة، قائلا إن الصراع بين تركيا وسوريا، وإنه "لا بأس" إذا قدمت روسيا الدعم لدمشق.



وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن فرض العقوبات الأمريكية على تركيا سيكون أفضل من القتال في المنطقة، موضحا أن واشنطن ستساعد في التفاوض لحل الوضع في سوريا.

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ومن المقرر أن يتوجه في وقت لاحق اليوم نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية إلى أنقرة للاجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وقت سابق اليوم إن الهدف هو السعي لوقف إطلاق النار.

وبالتزامن مع تصريحات ترامب، قالت ليز تشيني النائبة بالكونجرس الأمريكي إن الجمهوريين في مجلس النواب يعتزمون طرح تشريع اليوم الأربعاء لفرض عقوبات على تركيا ردا على عدوانها في سوريا.

كما أدان نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الغزو التركي، الذي يثير العنف والاضطرابات في المنطقة.