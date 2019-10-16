حوار| رئيسة حزب التغيير الكردي:  لسنا إنفصاليين..ودخول الجيش السوري سيحمي المدنيين

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

مزكين زيدان رئيسة حزب التغيير الكردي السوري

قالت مزكين زيدان، رئيسة حزب التغيير الكردي السوري، إن خدمة الإنترنت مقطوعة مما أدى إلى أن معظم الأسر والخارجين من مدينة رأس العين لايعرفون شيئ عن أولادهم، مبينًا أن الشهداء كثر والجرحى اكثر، وكان آخرها مجزرة برأس العين قصف طيران خلفت عشرات الشهداء والحرحى.



وأكدت زيدان لـ"الخليج 365"، كاحزاب سياسية مع الإدارة لاتخاذ اي قرار يحقن دماء المواطنين والمدنين الابرياء فقط لان مجتمع شمال سوريا تتعرض لابادة جماعة من قبل الدولة التركية مقابل صمت دولي.

Advertisements

وأضافت رئيسة حزب التغيير الكردي السوري، أن الوقت الراهن جيد للانتشار على طول الحدود السورية التركية لدعم قواتنا قوات سوريا الديمقراطية ضد العدوان التركي للحفاظ على سيادة الدولة السورية لان بصراحة مشروع الإدارة الذاتية ليس مشروع انفصالي

وبينت زيدان، أن الإدارة منذ البداية كانت تناجي بالحوار مع النظام السوري، وبالنهاية الجميع أبناء ارض واحدة ومن جميع المكونات لنشكل لوحة فسيفسائية من جميع المكونات المشكلة منها سوريا.

وأردفت، أن تدخل الجيش السوري لأجل وقف الغزو وابعاد كل القوة الخارجية قد تكون خطوة اولية لم نصل الى اننا سنحل كل المشاكل العالقة في هذه الخطوة ولكن للوقوف ضد التوسع التركي خطوة والحرب لم يقف بعد بجميع الأحوال الشعب مرعوب كل شوي عم يزداد تخوفًا، وانتشار جيش النظام السوري جاء بعد الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والروس كإجراء وقائي لحفظ الحدود وهي من صلاحيات الدولة مهما كانت صلاحيات الادارة الذاتية لهذا اعتقد الاتفاق عسكري بحت .