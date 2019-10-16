التقى وزير الاتصالات ​محمد شقير​ اليوم رئيس "​مجموعة زين​" بدر ​ناصر الخرافي​، وبحث معه أوضاع ​قطاع الاتصالات​ في ​لبنان​، والتطورات الأخيرة الحاصلة في البلاد لا سيما كارثة ​الحرائق​ التي اجتاحت الكثير من المناطق اللبنانية.

وأبلغ الخرافي شقير عن "المساهمة في إعادة تحريج المناطق التي التهمتها الحرائق بمبلغ 100 الف ​دولار​ أميركي، تعبيرا عن التضامن مع جمهورية لبنان الشقيق، ولدعم الجهود المبذولة للحفاظ على الغطاء النباتي الأخضر في المناطق اللبنانية".

وأعرب شقير عن "شكره وتقديره للخرافي على هذه المساهمة النبيلة، والتي تعبر عن مدى حبه ومشاعره الصادقة تجاه لبنان، وهي مشاعر موجودة لديه بالوراثة من والده المرحوم الشيخ ناصر الخرافي، الذي كان دائما في طليعة المحبين للبنان وشعبه، فهو لم يتوان يوما عن الوقوف الى جانبه في السراء والضراء".

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كانت هذه تفاصيل خبر شقير تبلغ من الخرافي المساهمة بإعادة تحريج مناطق التهمتها الحرائق بمبلغ 100 الف دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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