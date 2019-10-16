8 جرحى في حادث سير على طريق الضنية طرابلس

أصيب 8 أشخاص نتيجة ​حادث سير​ في محلّة وادي الريحان على الطريق العام الذي يربط ​الضنية​ ب​مدينة طرابلس​، بعد اصطدام 3 سيارات ببعضهم.

وقام عناصر ​الصليب الأحمر​ وعناصر جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية والأهالي، على إسعاف الجرحى ونقلهم إلى ​مستشفى طرابلس الحكومي​، وإلى مركز العائلة الطبي في ​زغرتا​ للمعالجة.