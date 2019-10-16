8 جرحى في حادث سير على طريق الضنية طرابلس

أصيب 8 أشخاص نتيجة حادث سير في محلّة وادي الريحان على الطريق العام الذي يربط الضنية بمدينة طرابلس، بعد اصطدام 3 سيارات ببعضهم.
وقام عناصر الصليب الأحمر وعناصر جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية والأهالي، على إسعاف الجرحى ونقلهم إلى مستشفى طرابلس الحكومي، وإلى مركز العائلة الطبي في زغرتا للمعالجة.
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