السفارة الفرنسية أعلنت تضامنها مع لبنان في أعقاب حرائق الغابات

أعربت ​السفارة​ الفرنسية في بيان، عن "تضامنها مع ​لبنان​، في أعقاب ​حرائق الغابات​ العنيفة التي اجتاحت عدد من مناطقه"، موجهة التحية الى "العمل المشترك للجيش اللبناني و​الدفاع المدني​ والمواطنين"، مقدمة تعازيها إلى عائلة سالم أبو مجاهد.

ولفتت إلى أن "​فرنسا​، التي لديها برنامج كثيف للتعاون مع الحماية المدنية، ضمت جهودها إلى الجهود اللبنانية لوقف هذه ​الحرائق​"، مشيرة إلى أن "العقيد غايل ميفيرت شارك في خلية ​الأزمة​ الوطنية التي قام بتفعيلها رئيس الوزراء ​سعد الحريري​ في السراي الكبير، بالتنسيق مع وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​. وساعد بشكل خاص في تقديم طلب مساعدة رسمي للحصول على قاذفات ​المياه​، لدى الآلية الأوروبية للحماية المدنية. ونحن لا نزال مستعدين للاستجابة لاحتياجات السلطات اللبنانية".