اشار وزير ​الشباب​ و​الرياضة​ ​محمد فنيش​ من ​السراي الحكومي​ قبيل انطلاق ​مجلس الوزراء​، الى ان الضرائب التي تصيب ذوي الدخل المحدود وأي حسم على معاشات التقاعد لن نسير بها، أما الكماليات فنحن مع زيادة على الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1 بالمئة.

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كانت هذه تفاصيل خبر فنيش: نقبل فقط بالـ"tva" على الكماليات بنسبة ١ بالمئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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