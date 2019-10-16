بوصعب: لا نتوسل اي طائرة من اي دولة واستقدامها يتم وفق إتفاقيات

أكد وزير الدفاع الوطني الياس بوصعب "أننا لا نتوسل اي طائرة من اي دولة واستقدام طائرات يتم وفق اتفاقات بين الدول".
وحول ما نشر عن أن الشيخ كنعان ناجي الذي أوقف لانتمائه إلى تنظيم ارهابي والصادر بحقه 4 مذكرات توقيف ومعه بطاقة تسهيل مرور من المخابرات، قال بوصعب: "نعم وطلبت من مدير المخابرات التحقق وانتظر الجواب وارجو ان تكون البطاقة مزورة والا فنحن امام خرق".
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