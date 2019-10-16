بوصعب: لا نتوسل اي طائرة من اي دولة واستقدامها يتم وفق إتفاقيات

أكد وزير الدفاع الوطني ​الياس بوصعب​ "أننا لا نتوسل اي ​طائرة​ من اي دولة واستقدام طائرات يتم وفق اتفاقات بين الدول".

وحول ما نشر عن أن الشيخ ​​كنعان ناجي​ الذي أوقف لانتمائه إلى تنظيم ارهابي والصادر بحقه 4 مذكرات توقيف ومعه بطاقة تسهيل مرور من المخابرات، قال بوصعب: "نعم وطلبت من مدير المخابرات التحقق وانتظر الجواب وارجو ان تكون البطاقة مزورة والا فنحن امام خرق".