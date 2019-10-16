حنكش: وزير تنتفض رجوليته على نائبة وهي قد الـ10 وزراء

أكّد عضو كتلة "الكتائب" النائب الياس حنك، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أنني أود أن أعتذر من أهلي في كافة المناطق لعدم وجودي بالقرب منهم على الأرض ومساعدتهم في إخماد ​الحرائق​ وذلك بسبب تواجدي خارج ​لبنان​. وبناء على توجيهات رئيس الحزب، أجدد الطلب من كل الرفاق مساعدة البلديات و​الدفاع المدني​ و​الجيش اللبناني​ بكل الوسائل الممكنة وفتح كل أقسامنا للأهالي المنكوبين".

ولفت حنكش الى "أنني أتابع بألم كيف يتألقون في كل مرة: وزير يهدد من لا يفرز بالقول "ما يسمعو صوته" وهو لم يقم بأقل واجباته، ويعود ليطالب ب​الإعدام​ لمسببي الحرائق وهو أمام هول الكارثة، أقله يستقيل. فضلًا عن نائب غاضب على النيران لفقدانها ​التوازن الطائفي​ ووزير تنتفض رجوليته على نائبة وهي قد الـ10 وزراء".

وأوضح حنكش أنه "لو فرزتم 500 وظيفة من الوظائف الانتخابية التي يبلغ عددها 5000، لحراس الأحراج، وبرواتب الـ4500 الباقية ثبتم عناصر الدفاع المدني الأبطال. وبدلًا من سفر الوفد وفتح صالونات وطيارات خاصة، اشتريتم طيارات إطفاء وقمتم بصيانتها، كنا بألف خير اليوم. الحق مش عليكن بس، الحق كمان على يلي مصدقكن".

