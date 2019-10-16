المقداد: إنجاز جديد يضاف الى الإنجازات التي تحققت على صعيد الكهرباء في بعلبك الهرمل

أكّد عضو تكتل "​بعلبك الهرمل​" النائب ​علي المقداد​، في بيان، أن "إنجازًا جديدًا يضاف إلى الإنجازات التي تحققت على صعيد ​الكهرباء​ في المحافظة، إذ سيبدأ العمل بتنفيذ محطة التحويل الرئيسة في بلدة ​بدنايل​ وذلك في الأسابيع المقبلة والتي ستغذي المنطقة الممتدة من طاريّاً و​تمنين الفوقا​ غرباً ومن طليا و​حورتعلا​ حتى رعيت و​قوسايا​ شرقاً والتي تضم محولات بقدرة 70MVA مما يحسن ساعات التغذية وقوة التيار بنسبة كبيرة"، مشيرًا الى أن "التكتل وأهالي المنطقة يشكرون بالمناسبة ​مؤسسة كهرباء لبنان​ على تعاونها الدائم المستمر".

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