الجيش: مستمرون في إخماد الحرائق ومنع تجددها

إلحاقاً ببيانها السابق المتعلق ب​الحرائق​ الكبيرة التي اندلعت يوم أمس في عدد من المناطق اللبنانية، أعلنت قيادة ​الجيش​ مديرية التوجيه استمرارها وحدات الجيش والقوات الجوية بالإضافة إلى الطوافات القادمة من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة قبرص، بأعمال إخماد الحرائق ومنع تجددها في مناطق: ​مزرعة يشوع​، ملتقى النهرين، ​داريا​ و​بعورتا​.

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