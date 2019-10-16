ريابكوف: الكرت الروسي سيستخدم لا محالة في الحملة الانتخابية للرئاسة الأميركية

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عن ثقته بأن "الكرت الروسي سيستخدم لا محالة في الحملة الانتخابية للرئاسة الأميركية"، معتبرًا أنه "لا يوجد سبب لمواصلة المشهد، الذي تم تمثيله عشرات المرات على الساحة الأمريكية وأنه لن يضيف لمستخدميه أي تقييم".
ولفت ريابكوف الى أن "رغم ذلك، أعتقد أن النهج السلبي العام المحموم تجاه ما يحدث في سياسة روسيا اليوم، والخط الذي تسير عليه في الشؤون الدولية، أصبح جزءا لا يتجزأ من التصور الذاتي للعديد من القادة الأمريكيين، وترسخ في نسيج الأحداث الجارية اليوم في واشنطن".
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