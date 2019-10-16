حزب القروي: لن نقدم طعنا بنتائج الانتخابات الرئاسية وننحني "لإرادة الشعب"

قرر ​نبيل القروي​ عدم تقديم طعن في نتائج ​الانتخابات الرئاسية​ التي هزم فيها أمام منافسه أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد الذي من المنتظر أن يؤدي القسم نهاية الشهر الحالي.

ولفتت الناطقة الرسمية باسم حزب القروي "قلب تونس" سميرة الشواشي الى أن "الحزب ونبيل القروي لن يقدما طعنا في نتائج الانتخابات الرئاسية، لا يمكن إلا الانحناء لإرادة الشعب".



هذا وأصبح قيس سعيّد رئيسا لتونس بـ72.71 في المئة من الأصوات، بحسب النتائج الأولية التي أعلنت الاثنين، فيما جمع القروي 27.29 في المئة.

