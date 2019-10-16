استدعاء أستاذة جامعة عاقبت طالبا من أصول تركية بسبب العملية العسكرية

استدعت ​جامعة أمستردام​ أستاذة رفضت مشاركة طالب من أصول تركية في تدريب داخلي بالجامعة على خلفية العملية العسكرية التي تقوم بها ​القوات التركية​ منذ أسبوع شمال شرقي ​سوريا​، وشددت الجامعة على رفضها إقحام ​السياسة​ في الأمور الأكاديمية.

وتمّ تقديم اعتذارات مباشرة للطالب المعني من إدارة الجامعة، ولفتت الى أنها جامعة شاملة ومتنوعة لجميع الطلاب ومن كافة الخلفيات.