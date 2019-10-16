استدعاء أستاذة جامعة عاقبت طالبا من أصول تركية بسبب العملية العسكرية

استدعت جامعة أمستردام أستاذة رفضت مشاركة طالب من أصول تركية في تدريب داخلي بالجامعة على خلفية العملية العسكرية التي تقوم بها القوات التركية منذ أسبوع شمال شرقي سوريا، وشددت الجامعة على رفضها إقحام السياسة في الأمور الأكاديمية.
وتمّ تقديم اعتذارات مباشرة للطالب المعني من إدارة الجامعة، ولفتت الى أنها جامعة شاملة ومتنوعة لجميع الطلاب ومن كافة الخلفيات.
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