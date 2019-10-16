لافروف: سنشجع على تطبيق الاتفاق الأخير بين دمشق والأكراد

أعلن وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​، أن "​روسيا​ ستشجع على تطبيق الاتفاق الأخير بين دمشق و​الأكراد​، والتعاون الأمني بين ​سوريا​ وتركيا على الحدود المشتركة بهدف ضمان أمن البلدين".

وفي كلمته خلال افتتاح الاجتماع الثامن عشر ل​قادة الأجهزة الأمنية​، أكد أن "روسيا ستستمر في العمل بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات ​مجلس الأمن الدولي​، وتشجيع تحقيق وتنفيذ الاتفاقيات بين دمشق والأكراد، وكذلك تسهيل التعاون بين ​السلطات السورية​ والتركية لضمان الأمن على الحدود المشتركة بينهما"، داعيا إلى "تسوية الوضع الراهن من خلال الحوار بين ​الحكومة​ والهياكل الكردية، وقد بدأ مثل هذا الحوار ويأتي بنتائج ملموسة".



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