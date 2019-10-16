شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال الأسمرات يستقبلون وفد البرلمان بهتاف "تحيا مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى زيارة للجنة الإسكان بمجلس النواب لحى الأسمرات، تفقد النواب مركز شباب الأسمرات الذى يحتوى على عدة أنشطة كرة القدم والكاراتيه والكونغ فو ، وحرص الأطفال على الهتاف "تحيا مصر". ورصد ”الخليج 365” خلال الجولة، الحياة الجديدة التى يتمتع بها المواطنين فى حى الأسمرات، بعدما انتقلوا من مساكن العشوائيات إلى مناطق آدمية تفيض بالخدمات.

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