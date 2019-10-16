رئيس "الوطنية للإعلام" يبحث مع مركز الاتصال الوطنى البحرينى سبل التعاون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الأربعاء، أحمد المناعى الرئيس التنفيذى لمركز الاتصال البحرينى والوفد المرافق له، بمقر الهيئة بماسبيرو. بحث الجانبين سُبل تنشيط التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام ومركز الاتصال فى مختلف المجالات الإعلامية من تبادل خبرات وتدريب وتبادل إخبارى وبرامجى. Advertisements كما ناقشا مختلف وجهات النظر حول القضايا الإعلامية المشتركة والتنسيق حول كيفية تفعيل وسائل الاتصال فى مواجهة الشائعات والأكاذيب التى تهدد استقرار الدول. وأكد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، خلال اللقاء على أهمية تعزيز علاقات التعاون الإعلامى بما ينعكس إيجابياً على الجانب المهنى والاقتصادى.

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