استئنافية طنجة توزع 36 سنة على عصابة “الزنكة”.. روعت سكان منطقة بئر الشفاء وزعيمها لا يزال في حالة فرار

قضت استئنافية طنجة، أمس الثلاثاء، حكما قضائيا ب 36 سنة سجنا نافذا موزعة على 3 أشخاص، بتهمة تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة باستعمال الأسلحة البيضاء، فيما لا يزال رئيس العصابة، الملقب بـ”الزنكة” في حالة فرار.

واعترف المتهمون بالمنسوب إليهم، بعدما واجههم القاضي مع الضحايا، الذين قاموا بسرد تفاصيل الاعتداء عليهم في منطقة بئر الشفاء، من قبل أفراد عصابة “الزنكة”، وسلبهم هواتف ونقود، كانت بحوزتهم تحت التهديد بسيوف من الحجم الكبير.

واقتنعت المحكمة بثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتهمين الثلاثة، وحكمت عليهم بـ 12 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم.

وكانت النيابة العامة قد توصلت بعدة شكايات من ضحايا تم الاعتداء عليهم بواسطة سلاح أبيض، وسرقة ممتلكاتهم في واضحة النهار من قبل هذه العصابة، التي تتخذ من بعض الشوارع الموجودة في منطقة بئر الشفاء مكانا لتنفيذ عمليات السرقة، حيث تختار ضحاياها من التلاميذ، والمستخدمين.