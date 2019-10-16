مشارك مغربي في “ذا فويس” يعتذر من الجزائريين

قدم المغني الصاعد وسيم ناجد، المشارك في برنامج اكتشاف المواهب “ذافويس” هذا الموسم، أخيرا، اعتذاره للشعب الجزائري، بعد الضجة، التي أثارها بسبب أغنية زينة الجزائرية، التي أداها، واعتقدوا أنه نسبها إلى التراث المغربي.

ووجه المشارك المغربي، الذي أبهر لجنة تحكيم البرنامج، رسالة اعتذار إلى الجزائريين عبر منشور على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”: “كنبغي نعتذر على أغنية زينة الجزائرية، الغنية عن التعريف، لكن سليم الهلالي يغني الأندلسي لي هو واحد اللون إسباني الأصل، وطلعت منو فروع: غرناطي شكوري ملوف، أما اللون فهو مغاربي موخوذ من الفلامينكو وشكرا”.

وقدم وسيم ناجد موالا أندلسيا، قبل الشروع في غناء أغنية زينة الجزائرية، وعرف اللون، الذي قدم في حديثه مع أعضاء اللجنة بأنه لون مغاربي.

وتعرض المشارك المغربي وسيم نجيم لهجوم من طرف جزائريين، عبروا عن غضبهم في تعاليق على مقطع الفيديو، الذي يحصد عدد مشاهدات عالية منذ نشره على قناة البرنامج.