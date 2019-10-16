رسميا.. خبر سعيد لأنصار الجيش الملكي قبل مباراة واد زم في البطولة الاحترافية

تلقى أنصار فريق الجيش الملكي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، خبرا سعيدا، بعد أن تقرر فتح أبواب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط من جديد للنادي العسكري، في المباراة القادمة، ضمن منافسات البطولة الاحترافية، والتي يستضيف فيها فريق سريع واد زم.

ومنحت إدارة المجمع الرياضي، النادي العسكري، الضوء الأخضر، من أجل استضافة هذه المباراة على أرضيته، وذلك بعد أن اضطر العساكر لاستضافة مبارياتهم الأخيرة، بالملعب البلدي لمدينة القنيطرة.

من جانبهما، أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، إقامة هذه المباراة بالرباط.

وكانت إدارة المركب، قد قررت، الشهر الماضي، إغلاقه من جديد، بسبب تعرض أرضيته لأضرار ناتجة عن احتضانه للألعاب الإفريقية.

هذا القرار أثر كثيرا هلى ممثل مدينة العاصمة، بعد أن خرج من ثمن نهائي كأس العرش على يد الدفاع الحسني الجديدي، ولعب بدون جمهوره، في مباراته الأخيرة في البطولة، أمام أولمبيك آسفي.