هل تقام مباراة”الكلاسيكو” في مدريد عوضا عن برشلونة؟

تقترح رابطة الدوري الإسباني تغيير مقر مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، المقررة يوم 26 أكتوبر الجاري ضمن الجولة العاشرة، من كامب نو إلى سانتياغو برنابيو، بسبب أحداث الشغب والمظاهرات السياسية التي تشهدها العاصمة الكتالونية.ح

ووفقا لما كشفته صحيفة (آس) الرياضية المدريدية الأربعاء، فإن الرابطة تقترح إقامة مباراة الكلاسيكو للدور الأول في معقل الريال، على أن يستضيف كامب نو موقعة العودة، لكن الأمر يتطلب أولا موافقة الفريقين، وذلك لتجنب المشكلات الأمنية ولإقامة اللقاء في موعده المحدد.

وحال الموافقة، سيقام لقاء الكلاسيكو في الدور الثاني من الليغا يوم أول مارس المقبل في ملعب كامب نو.

وأوضحت الصحيفة أن لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني سيتعين عليها أيضا الموافقة على المقترح قبل تنفيذه.

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ويشهد إقليم كتالونيا الواقع شمال شرق إسبانيا أعمال شغب ومظاهرات للداعين إلى استقلاله، ردا على حكم قضائي بسجن تسعة من قادة الانفصاليين.

وأسفرت الاحتجاجات عن إصابة العشرات من المواطنين وأكثر من 40 من عناصر الشرطة وقوات الأمن.

وكانت المحكمة العليا الإسبانية قد حكمت الاثنين الماضي على تسعة من الزعماء الانفصاليين بالسجن لمدد تتراوح بين 9 و13 عاما بتهمة التحريض على التمرد وتبديد أموال عامة بسبب إجراء استفتاء غير شرعي لـ”تقرير المصير” في الأول من أكتوبر 2017، وإعلان برلمان الإقليم في الـ27 من الشهر نفسه الاستقلال أحادي الجانب لإقليم كتالونيا، الذي ألغته لاحقا المحكمة الدستورية الإسبانية.