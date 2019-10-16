في حادث مفجع..أم تقتل ابنها بسيدي رحال

تسببت أم، بسيدي رحال الشاطئ، الخاضع لنفوذ عمالة إقليم برشيد، في قتل ابنها البالغ من العمر حوالي أربع سنوات، أثناء استحمامه، ليلة أول أمس الاثنين.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الأم كانت تشرف على استحمام طفلها، إلا أنها شددت عليه الخناق، لتتسبب في كسر قصبته الهوائية.

وفتح درك سيدي الرحال التابع لسرية برشيد تحقيقا حول الوفاة، ليتبين له من خلال المعاينة الطيبة أن جثة الطفل عليها آثار عنف قديمة إضافة إلى أخرى جديدة، إلا أن الأم بررت ذلك بأنها كانت تضرب طفلها لأنه يرفض تناول الطعام.

هذا، وأفادت المصادر ذاتها، أن تم اعتقال الأم والأب ليتبين في التحقيقات الأولية أنهما غير مرتبطان بعقد زواج قانوني وأنهما يقطنان معا بنفس البيت، بحي الشرف.