لا يزال ربيع الأبلق، المعتقل على خلفية حراك الريف، مصرا على خوضه معركة الأمعاء الفارغة، وسط تخوفات من تدهور وضعيته الصحية، خصوصا بعد تجاوز مدة الإضراب 40 يوما.
وفي هذا الإطار، قال عبد اللطيف الأبلق، شقيق المعتقل ربيع الأبلق، في حديثه لـ”اليوم24″ أنه “بالنظر إلى طول مدة الإضراب، الذي تجاوز 40 يوما، لا أستبعد أن تزداد وضعيته الصحية سوءا، خصوصا أنه لم يتصل بي إلى حدود الساعة”.
وقال شقيق ربيع الأبلق إن أسرته قلقة بشأن الوضعية الصحية لشقيقه، إذ لا تعرف كيف تطمئن عليه، لاسيما والدته، على الرغم من أنها لا تعلم مدة الإضراب، التي تجاوزت 40 يوما”.
يذكر أن ربيع الأبلق خاض إضرابات عن الطعام متواصلة، ومباشرة بعد صدور حكم ضده بـ5 سنوات سجنا نافذا، أصر على استمرار خوضه احتجاجا على الحكم.
وأكد شقيق الأبلق، أن “ربيع كاد أن يفقد حياته بسبب هذه الإضرابات المتتالية”.
كانت هذه تفاصيل خبر أسرة الأبلق قلقة على الوضع الصحي لابنها المعتقل بعد تجاوز إضرابه عن الطعام 40 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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