وقفة أمام سجن مجيدو دعما للأسيرة اللبدي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انطلقت وقفة احتجاجيّة اليوم، الأربعاء، أمام سجن مجيدّو، جنوب حيفا، دعمًا للأسيرة هبة اللبدي.

وهتف المتظاهرون لحريّة اللبدي والأسرى، ودعوا للإفراج الفوري عنها.

من الوقفة

وتخوض اللبدي، التي تحمل المواطنة الأردنيّة، إضرابا مفتوحًا عن الطعام منذ 24 يومًا، احتجاجا على اعتقالها الإداري.

وفي السادس والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي، أصدر أمر اعتقال إداري بحق اللبدي لمدة 5 أشهر، ونقلها من مركز تحقيق المسكوبية، إلى المعتقل.

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واعتقلت اللبدي اعتقلت بتاريخ 4.9.2019، وهي في طريق زيارتها لأهلها في جنين حيث تم اعتقالها على الجسر، وتبلغ من العمر 24 عاما وهي حاصلة على شهادة جامعية، وممنوعة من زيارة المحامين.

والأسبوع الماضي، سلّمت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان، مذكرة احتجاج على استمرار احتجاز اللبدي، بالإضافة إلى الأسير عبد الرحمن مرعي.

واحتجّت الخارجية الأردنيّة على الظروف غير اللائقة لاحتجاز اللبدي ومرعي، و"كررت طلبها بسرعة الإفراج" عنهما، وفق الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، مُشددة على وجوب توفير ظروف احتجاز ملائمة لهما، ومراعاة الإجراءات القانونية السليمة وبما يتسق مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان الدولية، لحين الإفراج عنهما.

وحمَّلت، السلطات الإسرائيلية، مسؤولية سلامتهما، لافتة إلى أنها "تتابع بشكل يومي هذه القضية، وستقوم بزيارة رابعة إلى مركز احتجاز هبة، وثانية إلى مركز احتجاز عبد الرحمن مرعي، حال استكمال الإجراءات الخاصة بذلك".

وبين القضاة أن الوزارة تعمل على ترتيب زيارة لوالدة وشقيق هبة بناء على طلبهما، وأن السفارة الإسرائيلية على تواصل يومي مع محاميهما والسلطات الإسرائيلية لمتابعة الإجراءات القانونية، وضمان توفير ظروف احتجاز ملائمة ولائقة.