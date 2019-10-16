شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: يجب أن نكون أكثر جدية في مواجهة إيران والان مع التفاصيل

كشف المبعوث الأمريكي بشأن إيران "براين هوك"، ضرورة تضامن المجتمع الدولي لوقف انتشار الأسلحة الإيرانية.

وقال "براين" في تصريحات له، إن لا بد أن نكون أكثر جدية مع مسألة انتشار السلاح الإيراني، مضيفًا قائلًأ: "عندما يقف العالم معنا فإن إيران ستضطر لأن تتغير".

وأضاف أن إيران قامت مؤخرًا بهجمات في المنطقة في محاولة لإرهاب العالم مشيرًا إلى أن على العالم أن يدرك أن ما نشهده من إيران اليوم هو ابتزاز.