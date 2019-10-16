شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. ميليشيا الإصلاح تدفع بتعزيزات عسكرية إلى أبين والان مع التفاصيل
دفعت ميليشيا حزب الإصلاح بتعزيزات عسكرية، اليوم الأربعاء، إلى مدينة شقرة بمحافظة أبين، حيث تتمركز قوات تابعة لها تحت غطاء الشرعية .
وقالت مصادر محلية، أن التعزيزات قدمت من محافظة شبوة وتشمل عدد من المركبات القتالية ذات التجهيز العالي، يرافقها عشرات الجنود .. لافتة إلى أن التعزيزات وصلت إلى شقرة وبدأت بالإنتشار في مواقع تمركز قوات الإصلاح .
ويأتي الدفع بتعزيزات عسكرية جديدة تابعة للإصلاح إلى أبين، بالتزامن مع جهود كبيرة تبذلها المملكة العربية السعودية لإنهاء التوتر بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي، ضمن حوار جدة المستمر منذ أسابيع .
ويرى مراقبون أن إستمرار التحشيد العسكري لميليشيا الإصلاح بإتجاه مناطق سيطرة المجلس الإنتقالي يهدد الجهود السعودية ويدفع نحو عمل عسكري جديد في المحافظات الجنوبية .
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. ميليشيا الإصلاح تدفع بتعزيزات عسكرية إلى أبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.