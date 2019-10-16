شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس يطلع من البحسني على مستجدات الأوضاع في حضرموت والان مع التفاصيل
إطلع نائب رئيس الجمهورية، الفريق، علي محسن صالح الأحمر، اليوم الأربعاء، من محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء، فرج سالمين البحسني، إلى شرح حول المستجدات الأمنية والخدمية وأوضاع الوحدات العسكرية في المحافظة وسير عمل المكاتب التنفيذية.
ووفق ما نشرته وكالة سبأ الحكومية، فقد استعرض نائب الرئيس الجهود المبذولة في تثبيت الأمن وتوفير الخدمات للمواطنين وجهود الأجهزة العسكرية والأمنية في استتباب الأمن ومحاربة الإرهاب، استناداً إلى توجيهات الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واهتمامه الكبير بحضرموت وبقية محافظات الجمهورية.
وأكد علي محسن في اللقاء بأن محافظة حضرموت ضربت نموذجاً في التمسك بالشرعية وبمؤسسات الدولة وستظل حالة متميزة في البناء والأمن والسلام ومحروسة برجالها وقيادتها وأبطال الجيش والأمن فيها .. معبراً عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمهم المستمر للمحافظة في شتى المجالات.
بدوره ثمن محافظ حضرموت اهتمام ومتابعة القيادة السياسية، ورفع تهانيه وتهاني السلطة المحلية بحضرموت ومنتسبي المنطقة الثانية للقيادة السياسية بمناسبة احتفالات شعبنا بمناسبة الذكرى الـ 56 لثورة ١٤ أكتوبر المجيدة.
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