شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يعترف بعزلته ورفض العالم لعدوانه على سوريا والان مع التفاصيل
إعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعزلته ورفض العالم لعدوانه الغاشم على الأراضي الشمالية الشرقية للجمهورية السورية العربية، وذلك خلال كلمته اليوم الأربعاء، أمام كتلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي .
وقال أردوغان إن أنقرة لم تتلقَّ أي تعزية من ساسة الدول الأجنبية في مقتل 20 شخصاً في المناطق الحدودية، جراء القصف بالقذائف الصاروخية والهاون من سوريا.
وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده ستأخذ هذا الأمر في حسابها، ولن تثق بهؤلاء الساسة في المستقبل .. مضيفاً أن مثل هؤلاء الشركاء الخارجيين لا يعتمد عليهم.
وبدأت تركيا في 9 تشرين الأول/أكتوبر هجوماً عسكرياً في شمال شرق سوريا ضد قوات وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة "إرهابية"، فيما كانت حليفاً أساسياً للغرب في قتال تنظيم داعش.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان يعترف بعزلته ورفض العالم لعدوانه على سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.