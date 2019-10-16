ودياً.. شباب العراق يخسر بثلاثية امام الاردن

رياضة 2019-10-16 | 17:28 107 مشاهدة تلقى منتخب شباب العراق، خسارة امام نظيره الاردني 3-1 في المباراة التي اقيمت على استاد عمان الدولي ضمن معسكره التدريبية في العاصمة الاردنية عمان استعداداً لتصفيات آسيا.



القرعة اوقعت منتخب الشباب الى جانب منتخبات الكويت وعمان وفلسطين وباكستان في المجموعة الاولى من التصفيات. وسيخوض منتخب ليوث الرافدين، مباراة ودية اخرى امام الاردن بعد غدٍ الجمعة في معسكره الذي يستمر لمدة عشرة ايام، تتخلله وحدات تدريبية صباحية ومسائية للوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية من اجل الاستعداد النهائي قبل الدخول في مصاف تصفيات اسيا للشباب بداية الشهر المقبل في كربلاء المقدسة.القرعة اوقعت منتخب الشباب الى جانب منتخبات الكويت وعمان وفلسطين وباكستان في المجموعة الاولى من التصفيات. يذكر ان منتخب الشباب احرز لقب بطولة غرب آسيا لكرة القدم نهاية شهر آب الماضي والتي اقيمت في فلسطين.



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