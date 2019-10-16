لفت الثنائي الملكي الأمير وليام وكايت ميدلتون الأنظار خلال الزيارة التي قاما بها إلى باكستان. وأحدثت إطلالات الدوقة ضجة كبيرة في أوساط متابعي الحسابات التي نشرت صوراً لها. أما أكثر ما أثار الانتباه فكان وصول الزوجين إلى مكان إقامة حفل عشاء نظم على شرفها في المفوضية البريطانية مستقلين عربة التوك التوك. Advertisements وارتدت كايت لهذه المناسبة فستاناً موقعاً من المصممة Jenny Peckham. ويذكر أن هذه الزيارة ذكرت الكثير من محبي الأميرة الراحلة ديانا بالعلاقة التي جمعتها والطبيب البريطاني باكستاني الأصل حسنات خان. كما تساءل آخرون عما يفعله أولاد الزوجين أثناء غيابهما. وفي هذا الإطار كشف تقرير لموقع People أن جورج وشارلوت يذهبان الى المدرسة قبل أن ينضما إلى شقيقهما الصغير لويس الذي تقوم برعايته مربيتهم ماريا تيريزا توريون بارالو الى جانب جديهم مايك وكارول ميدلتون.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الأمير وليام وكايت يستقلان التوك توك... شاهدوا إطلالتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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