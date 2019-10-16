الحكيم: تعديل الدستور والاستفتاء الشعبي عليه يمثل مطلبا اصلاحيا جوهريا

وقال الحكيم في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، إن "الدساتير لا تكتب لتخلد انما تكتب لتعدل وتطور".

وأضاف الحكيم، أن "تعديل الدستور العراقي والاستفتاء الشعبي عليه يمثل مطلبا اصلاحيا جوهريا، فضلا عن تطوير النظام".



يشار الى أن رئيس الجمهورية برهم صالح أكد، اليوم الاربعاء، أنه سيرعى مؤتمراً وطنياً لإعادة النظر بالدستور وفقراته، فيما أكد أن هناك مشكلة حقيقية في قانون الانتخابات.