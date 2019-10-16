رأى رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاربعاء، أن تعديل الدستور والاستفتاء الشعبي عليه مطلبا اصلاحيا جوهريا.
وقال الحكيم في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، إن "الدساتير لا تكتب لتخلد انما تكتب لتعدل وتطور".
وأضاف الحكيم، أن "تعديل الدستور العراقي والاستفتاء الشعبي عليه يمثل مطلبا اصلاحيا جوهريا، فضلا عن تطوير النظام".
يشار الى أن رئيس الجمهورية برهم صالح أكد، اليوم الاربعاء، أنه سيرعى مؤتمراً وطنياً لإعادة النظر بالدستور وفقراته، فيما أكد أن هناك مشكلة حقيقية في قانون الانتخابات.
وأضاف الحكيم، أن "تعديل الدستور العراقي والاستفتاء الشعبي عليه يمثل مطلبا اصلاحيا جوهريا، فضلا عن تطوير النظام".
يشار الى أن رئيس الجمهورية برهم صالح أكد، اليوم الاربعاء، أنه سيرعى مؤتمراً وطنياً لإعادة النظر بالدستور وفقراته، فيما أكد أن هناك مشكلة حقيقية في قانون الانتخابات.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكيم: تعديل الدستور والاستفتاء الشعبي عليه يمثل مطلبا اصلاحيا جوهريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.