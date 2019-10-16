عبد المهدي لمسؤول اميركي: الحكومة ماضية بتلبية مطالب المتظاهرين وإحداث الاصلاحات

وذكر مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوزراء استقبل شنكر وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، وآخر التطورات والمستجدات في سوريا والمنطقة، ودور العراق في هذا المجال،".وأضاف أن "الجانبين أكدا على مواصلة التعاون فيما يصب لصالح المنطقة والعالم".وأوضح عبد المهدي بحسب البيان، أن "الحكومة العراقية ماضية بتلبية مطالب المتظاهرين وإحداث الاصلاحات، وان اللجنة المشكلة للتحقيق في الاحدات التي رافقت التظاهرات تقوم بعملها".

وتابع، أن "البعض حاول اخراج التظاهرات عن مسارها السلمي واستغلال التظاهرات والمتظاهرين الذين خرجوا بمطالب واضحة ومشروعة.

