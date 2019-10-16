عبد المهدي يبحث مع وزير الدفاع الاستوني العلاقات الثنائية

بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء، مع وزير الدفاع الاستوني العلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكر مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوزراء استقبل وزير الدفاع الأستوني يوري لويك، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وآخر التطورات في سوريا والمنطقة".
وأكد عبد المهدي خلال اللقاء، على "أهمية الدعم الذي تقدمه استونيا للعراق في مجال محاربة الإرهاب، لما لما يعود بالفائدة على المنطقة عموماً".
من جانبه، أعرب وزير الدفاع الأستوني عن سعادته بزيارة العراق، مبينا ان بلاده فخورة بما تقدمه من دعم ومساعدة للقوات المسلحة العراقية وانها على استعداد لزيادة هذا الدعم.
وأكد عبد المهدي خلال اللقاء، على "أهمية الدعم الذي تقدمه استونيا للعراق في مجال محاربة الإرهاب، لما لما يعود بالفائدة على المنطقة عموماً".
من جانبه، أعرب وزير الدفاع الأستوني عن سعادته بزيارة العراق، مبينا ان بلاده فخورة بما تقدمه من دعم ومساعدة للقوات المسلحة العراقية وانها على استعداد لزيادة هذا الدعم.
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