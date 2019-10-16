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2019-10-16 | 16:52
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رد لاعب نادي هاكن السويدي والمنتخب الوطني العراقي، احمد ياسين، على الانباء التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي واتهمته بالتخاذل لعدم التحاقه بالمنتخب الوطني في التصفيات المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
ياسين، وجه رسالة الى الجماهير العراقية عن طريق حسابه على "انستغرام" يؤكد من خلالها حرصه على التواجد مع المنتخب الوطني لكن بسبب الاصابة التي لحقت به لم يتمكن من الالتحاق بكتيبة الاسود.
ووعد اللاعب، الجماهير العراقية بانه لن يتطلع للعب المباراتين المقبلتين امام ايران والبحرين في التصفيات خلال شهر تشرين الثاني المقبل.
اللاعب العراقي نشر صورة تذكرة السفر التي قطها من اجل القدوم الى البصرة رفقة مدافع المنتخب الوطني ريبين سولاقا، قبل ان يقوم بالغاءها بسبب الاصابة.
وحصلت الخليج 365، على نسخة من التقرير الطبي الذي يؤكد اصابة ياسين لمدة 10 ايام.
كانت هذه تفاصيل خبر بالوثائق.. احمد ياسين يرد على اتهامه بـ'التخاذل' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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