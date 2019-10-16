يستمر توافد الزائرين من داخل وخارج العراق الى مدينة كربلاء المقدسة لاحياء ذكرى زيارة اربعينية الأمام الحسين عليه السلام، وسط استنفار امني وخدمي لتأمين الوافدين اليها. الزائرون اشادوا بالخطة الامنية التي اعتمدت على الجهد الاستخباري بعيدا عن مظاهر العسكرة، كما اثنوا على عمل الدوائر الخدمية التي استنفرت كل طاقاتها من أجل خدمة الزائرين. وتشهد محافظة كربلاء المقدسة حالة من الاستنفار الأمني والخدمي لانجاح زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام.



التفاصيل في الفيديو المرفق أعلاه. التفاصيل في الفيديو المرفق أعلاه.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الجهات الأمنية والخدمية تكثف جهودها مع تزايد أعداد الزائرين الوافدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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