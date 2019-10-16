جمهوريون بالنواب الأمريكي يطرحون تشريعا يعاقب تركيا

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رويترزالأربعاء 2019/10/16 07:31 م بتوقيت أبوظبي
مجلس النواب الأمريكي - أرشيفية
قالت ليز تشيني النائبة بالكونجرس الأمريكي إن الجمهوريين في مجلس النواب يعتزمون طرح تشريع، الأربعاء، لفرض عقوبات على تركيا ردا على عدوانها في سوريا.
كما أدان نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الغزو التركي، الذي يثير العنف والاضطرابات في المنطقة.
وفي مجلس الشيوخ، دعا السيناتور الديمقراطي البارز تشاك شومر مجلس النواب للموافقة بسرعة على القرار لإحالته على الفور إلى مجلس الشيوخ.
وكان الرئيس دونالد ترامب الجمهوري قد أعلن فرض عقوبات على تركيا، الثلاثاء الماضي، تشمل ثلاثة وزراء؛ بهدف إرغام أنقرة على أن "تنهي فوراً هجومها" العسكري على الفصائل الكردية في شمال شرقي سوريا.
وشملت العقوبات وزراء الطاقة والدفاع والداخلية الأتراك الذين باتوا ممنوعين من إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأمريكي، وباتت أموالهم في الولايات المتحدة، إذا وجدت، مجمّدة.
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