لودريان يتوجه إلى العراق لبحث العدوان التركي

قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، الأربعاء، إن وزير الخارجية جان إيف لودريان سيتوجه إلى العراق، مساء الأربعاء، لبحث الوضع في شمال شرقي سوريا وتأثير العدوان التركي على المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي.



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وفي كلمة أمام مجلس الشيوخ، قال فيليب إن لودريان سيبحث مع مسؤولين عراقيين وأكراد مساعي وضع إطار قضائي يتيح للعراق محاكمة الدواعش المحتجزين في سوريا.

كانت تركيا ومقاتلون سوريون موالون لها قد بدأوا، قبل نحو أسبوع، هجوما في شمال شرقي سوريا تسبّب، وفق المرصد السوري، في مقتل نحو 70 مدنيا و135 مقاتلا من قوات سوريا الديمقراطية، كما قتل أكثر من 120 عنصرا من الفصائل الموالية لأنقرة، بالإضافة إلى تشريد نحو 300 ألف مدني.

وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية من التقدم واستعادة السيطرة على موقعين كانت قد خسرتهما لصالح الفصائل الموالية للعدوان التركي خلال الساعات الماضية.