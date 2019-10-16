ولي عهد أبوظبي يبارك للكويت عودة أميرها للبلاد

بارك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للكويت والخليج عودة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى بلاده من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة عبر تويتر: "نحمد الله لعودة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد إلى شعبه ووطنه.. ونبارك لأهلنا في الكويت والخليج هذه العودة المباركة والميمونة".

وأضاف: "نسأل المولى تعالى أن يمده بموفور الصحة والعافية والسعادة ويديمه ذخرا لشعبه ووطنه وأمته".

وكان أمير الكويت عاد إلى بلاده، الأربعاء، قادما من الولايات المتحدة، بعد استكمال فحوصات طبية أجراها هناك.

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وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أجرى أمير الكويت زيارة للولايات المتحدة، تخللها استكماله فحوصات طبية.

وحينها أعلن البيت الأبيض، أن اجتماعا بين أمير الكويت والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تم تأجيله.

وهو ما أكده وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، الذي قال إن أمير البلاد دخل أحد المستشفيات لاستكمال فحوصات طبية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس ترامب "إلى موعد يحدد لاحقا".

وكان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد أعرب عن بالغ شكره وتقديره لكل المسؤولين في بلاده والشيوخ وقادة الدول العربية الذين اطمأنوا على صحته خلال الأيام الماضية.

كما أعرب عن تقديره للمشاعر الطيبة والدعوات الصادقة والمتابعة المستمرة للاطمئنان على صحته، بعد إجرائه الفحوص الطبية في أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية.