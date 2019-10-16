الجيش الليبي: خطة متكاملة لتأمين مدن الجنوب

قال العميد خالد المحجوب، قائد إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، الأربعاء، إن المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة، أمر بوضع خطة متكاملة لإعادة الأمن ومعالجة الفراغ جنوبي البلاد على كل المستويات.



وقال المحجوب، في تصريحات خاصة لـ "العين الإخبارية": "هناك برنامج متكامل أمر به القائد العام ويعمل على تنفيذه آمر منطقة الجنوب اللواء بلقاسم الأبعج".

وأوضح أن الخطة تقوم على التنسيق الكامل بين كل المستويات العسكرية والأمنية والاجتماعية وما يخص البنية التحتية"، مشيراً إلى أنها لا تعتمد على العمليات العسكرية فقط .





وأكد المحجوب أن الهدف من البرنامج الأمني هو جبر الضرر وإصلاح الوضع الذي آلت إليه مدينة مرزق وتأمينها وتأمين عودة الأهالي واستقرار الجنوب في القريب.

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وعلى الصعيد الميداني أكد المحجوب أن قوات الجيش تمكنت من طرد بعض المجموعات الإرهابية من مدينة مرزق (جنوب)، مشيرا إلى أن العمل جارٍ في القضاء على المجموعات المتبقية.

وكان المحجوب، كشف، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" الثلاثاء عن دخول وحدات تتبع القيادة العامة لمدينة مرزق، التي تسيطر عليها العصابات التشادية منذ أغسطس/آب الماضي.





ويشهد الجنوب الليبي فراغا أمنيا ملحوظا نتج عن عدة عوامل، مثل اتساع مساحة الحدود والطبيعة الصحراوية الوعرة، فضلا عن الصراعات التي تشهدها ليبيا بصفة عامة منذ عام ٢٠١١.

واستغلت الجماعات الإرهابية مثل تنظيم داعش الإرهابي والعصابات مثل جماعات المرتزقة التشادية ومهربي الوقود والبشر، ذلك الفراغ الأمني للتمركز في بعض مناطق الجنوب الليبي.

وفي أغسطس/آب الماضي، قال الجيش الليبي إن حكومة الوفاق قدمت الدعم للمرتزقة التشادية، للسيطرة على مدينة مرزق جنوبي البلاد، إذ أدت سيطرة تلك العصابات على المدينة لفرار آلاف المواطنين من بيوتهم.